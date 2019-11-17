Ученые из США нашли новый метод борьбы с поражениями печени

Группе ученых из США удалось обнаружить, что с помощью бактериофагов можно вылечить пораженную печень. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

По информации специалистов, алкоголь способствует размножению микробов, которые выделяют токсин, разрушающий мембраны клеток печени.

Ученые использовали четыре вида бактериофагов для борьбы с Enterococcus faecalis. Результаты исследования показали, что выделение токсина прекращается благодаря данной терапии.

Исследователями было отмечено, что не смотря на то, что исследование проводили на мышах, но в будущем оно также будет проведено на людях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали том, исследователи обнаружили на Земле водоемы, абсолютно лишенные жизни.