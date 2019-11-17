Ученые нашли абсолютно безжизненное место на Земле

Исследователи обнаружили на Земле водоемы, абсолютно лишенные жизни. Они находятся в Эфиопии вблизи самого низкого вулкана Даллол. Ученые определили, что суровые природные условия не оставляют шансов на существование ни одной форме жизни.

Повышенные температура, кислотность и концентрация солей становятся крайне сложными условиями для жизни. Как сообщает издание Livescience, когда три указанных фактора существуют вместе — жизнь исчезает.

Вулкан Даллол находится на 48 метров ниже уровня моря. Для данного исследования ученые брали пробы воды из водоемов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о работе над сперей-повязкой для ран. Такая повязка сможет самостоятельно обработать повреждение необходимыми лекарствами.