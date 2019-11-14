Ученые работают над созданием спрей-повязки для ран

Ученые работают над созданием спрей-повязки для ран
Спрей поможет оказать первую медпомощь. Фото: Pixabay

Ученые работают над созданием медицинских спрей-повязок, которые смогут обработать рану лекарствами. Над изобретением трудятся специалисты из Монтанского технологического университета в США.

Пока что известно, что указанный спрей будет использовать воздух для распыления молекул, которые состоят из полимера. Устройство можно будет распылять на поверхность раны.

Как сообщает The Independent, разработка станет первой демонстрацией безопасного размещения волокон, которые доставят лекарства на место повреждения.

Такие спрей-повязки смогут помочь пострадавшим в отдаленных регионах, где профессиональная медпомощь может быть затруднительна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пожилые люди могут понимать собак. К такому выводу пришли ученые.

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