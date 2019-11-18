Искусственный интеллект расшифровал древние тексты лучше историков

Специалисты из DeepMind и Оксфордского университета представили алгоритм от DeepMind, который способен восстанавливать фрагменты древнегреческих текстов. Компьютер смог сделать наименьшее число ошибок, чем эксперты в области древнегреческой эпиграфики.

Представленная система анализирует оставшиеся фрагменты в тексте и дополняет надписи с учетом контекста. При этом алгоритм использует известный ему словарь.

Как сообщает arXiv.org, специалисты прибегают к компьютеру в тех случаях, когда восстановление определенных фрагментов может занять много времени. Причиной долгой работы является неоднозначность написанного и множество вариантов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении британских ученых. Они определили, что утренняя гимнастика способствует снижению риска многих заболеваний.