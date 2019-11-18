Россия выдала иностранцам почти 30 тысяч электронных виз в Петербург за октябрь

Россия выдала иностранцам почти 30 тысяч электронных виз в Петербург за октябрь
Петербург. Фото: Balthoto/Павел Долганов

В октябре этого года 28,5 тысяч иностранных граждан получили свои электронные визы для поездки в Петербург и Ленинградскую область.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова директора Второго европейского департамента Сергея Беляева, количество иностранных туристов, посетивших регион по электронным визам, продолжит расти.

Чаще всего электронную визу получают граждане Эстонии, Латвии и Финляндии. Стоит отметить, что технические сложности с оформлением виз продолжают возникать. Так, туристы часто допускают ошибки в заполнении графы с именем, а компьютерная программа не может их считать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотни финнов так и не доехали до Петербурга по электронной визе. Им препятствуют проблемы на границе, путаница с документами и оставшийся за бортом новой системы «Аллегро».

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Россия выдала иностранцам почти 30 тысяч электронных виз в Петербург за октябрь
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