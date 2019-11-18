В октябре электронные визы в Петербург получили 28,5 тысяч иностранцев

Больше всего электронных виз выдали гражданам Латвии, Эстонии и Финляндии. Фото: pixabay.com

Больше всего электронных виз выдали гражданам Латвии, Эстонии и Финляндии. Фото: pixabay.com

За первый месяц работы нового режима электронных виз на территорию Петербурга въехали 28,5 тысяч иностранных граждан.

Наибольшее количество въездных документов выдали жителям Латвии, Финляндии и Эстонии. Директор Второго европейского департамента Сергей Беляев отмечает, что на данный момент получение электронных виз сопровождается техническими сложностями, пишет РИА Новости.

Однако, добавляет глава департамента, небольшая путаница сопровождает практически любой проект на начальной стадии. Беляев выразил уверенность, что в дальнейшем взаимодействие сотрудников ведомства и путешественников станет еще более эффективным и качественным.

Напоминаем, что электронная виза для иностранцев из 53 стран выдается бесплатно сроком на 30 дней, при этом общее время нахождения на территории России не должно превышать 8 дней.