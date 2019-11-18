Юрий Жирков может пропустить матч с Сан-Марино

Юрий Жирков может пропустить матч с Сан-Марино
Юрий Жирков. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полузащитник сборной России Юрий Жирков с большой долей вероятности не сможет принять участия в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

«Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить», — сказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, сообщает ТАСС.

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Сан-Марино 19 ноября. Матч начнется в 22:45 мск.

Напомним, 16 ноября сборной России уступили команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020

Матч состоялся 16 ноября на «Газпром Арене». Россиянам удалось забить всего один гол — счет разбавил защитник Георгий Джикия на 79-й минуте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгром российской сборной в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.

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