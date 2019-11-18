Численность населения Петербурга выросла до 5,4 миллиона человек

По сравнению с показателями прошлого года, количество петербуржцев увеличилось на 32 тысячи человек.

Согласно данным 1 января 2019 года, в Северной столице проживают 5,4 миллиона горожан, то есть за 2018 год жителей города на Неве стало на 32 тысячи больше. Об изменившихся показателях сообщили в пресс-службе городского Комитета по градостроительству и архитектуре в понедельник, 18 ноября.

Наибольший прирост жителей показали Выборгский, Красносельский и Пушкинский районы. В ведомстве также рассказали, что в прошлом году Петербург вышел на целевые показатели по сданному в эксплуатацию жилью — не менее 3 миллионов квадратных метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие естественного прироста населения в Российской Федерации.