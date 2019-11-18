Экс-игрок «Зенита» не хочет, чтобы в сборную России брали иностранцев

Экс-игрок &#171;Зенита&#187; не хочет, чтобы в сборную России брали иностранцев
Фото: https://vk.com/alexigonin6734

Он выступает противником натурализации в команде.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Обо всем сообщает RT. Алексей Игонин, который раньше играл за «Зенит», а сейчас является депутатом ЗакСа Ленинградской области. Он отметил, что лучше бы в сборной страны играли только россияне. Его бы даже устроили, если бы команда при этом показывала более скромный результат. Лучше своими силами добиваться победы, чем оплачивать услуги дорогих иностранных футболистов, считает Игонин. Речь идет о Мари Фернандесе, Гильмере и Ари, которых взяли в сборную за последнее время.

Депутат убежден, что проиграть сборной Бельгии было бы не так стыдно, чем когда в составе есть бразилец. Игонин, к слову, не первый раз высказывается против натурализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов объяснил, почему Россия проиграла Бельгии. Гости одержали победу со счетом 4:1.

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