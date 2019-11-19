Комитет по природопользованию: ДТП с участием лосей в Петербурге маловероятны

В Пушкинском районе Петербурга под колесами Skoda Octavia 19 ноября погиб лось. Однако опасаться подобных случае не стоит. Сезон активности лосей завершен, заверили в комитете по природопользованию.

«Это не миграционный случай. Авария произошла рядом с охотничьими угодьями. Ожидать подобных случаев маловероятно, потому что сезон миграции прошел, сейчас лоси ведут себя спокойно», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета.

Авария произошла около семи утра 19 ноября на 680 км Московского шоссе. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, комитета по природопользованию и управления ветеринарии. Тело лося будет передано службе, которая занимается утилизацией останков животных.

«Комитетом по природопользованию будут подготовлены все необходимые документы для привлечения виновного к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Водитель в аварии не пострадал.

Напомним, период гона лосей начался в августе и завершился в начале октября. В сезон активности животные совершают длительные переходы, часто пересекают автомобильные трассы и заходят в места пребывания людей.