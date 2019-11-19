На шоссе в Шушарах водитель на Skoda сбил лося

На шоссе в Шушарах водитель на Skoda сбил лося
Сбитый лось, по словам очевидцев, лежит в правом ряду. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Петербурга около семи утра 19 ноября произошло ДТП с участием лося. Животное выбежало на дорогу на 680 км Московского шоссе.

В этот момент по дороге ехала Skoda Octavia. Избежать столкновения не удалось. Сбитый лось, по словам очевидцев, лежит на трассе в правом ряду. На крыше автомобиля остались вмятины.

За рулем Skoda, как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, находился мужчина 1973 года рождения.

«Люди не пострадали», — уточнили в Управлении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По словам очевидцев, в зоне аварии не действует знак «Дикие животные».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоси начали выходить на дороги Петербурга в период гона. Как утверждали в комитете по природопользованию, сезон активности сохатых должен был завершиться в начале ноября.

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