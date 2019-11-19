ГЖИ будут следить за развитием инфраструктуры для инвалидов

Работники Государственной жилищной инспекции обрели новые полномочия. Теперь чиновники будут следить за доступностью и развитием инфраструктуры многоквартирных домов для инвалидов.

За работой управляющих компаний, которые действуют в этом направлении, будет следить ГЖИ. В инспекции будут проверять имеют ли малоподвижные граждане доступ к общему имуществу собственников помещений МКД и к жилым объектам.

За неисполнении рабочих обязанностей компании привлекут к административной отвественности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге проводится выборочная проверка подготовки жилых домов к отопительному сезону. На ряде объектов были выявлены нарушения.