ГЖИ будут следить за развитием инфраструктуры для инвалидов

ГЖИ будут следить за развитием инфраструктуры для инвалидов
За неисполнение обязанностей грозит штраф до 20 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Работники Государственной жилищной инспекции обрели новые полномочия. Теперь чиновники будут следить за доступностью и развитием инфраструктуры многоквартирных домов для инвалидов.

За работой управляющих компаний, которые действуют в этом направлении, будет следить ГЖИ. В инспекции будут проверять имеют ли малоподвижные граждане доступ к общему имуществу собственников помещений МКД и к жилым объектам.

За неисполнении рабочих обязанностей компании привлекут к административной отвественности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге проводится выборочная проверка подготовки жилых домов к отопительному сезону. На ряде объектов были выявлены нарушения.

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