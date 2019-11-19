Работники метро рассказали, зачем машинист сигналит в тоннеле

В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, почему машинист иногда нажимает на гудок, проезжая в тоннеле. Оказалось, что сигнал звучит когда состав следуют мимо станции без остановки.

Помимо этого, таким образом машинист может предупредить рабочих в тоннеле о приближении поезда. Он может заметить их по включенному в тоннеле свету. Рабочие, услышав гудок, встают на банкетку и пропускают поезд, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также рассказали, что метро работает круглые сутки. Так, по ночам работники метрополитена убирают мусор, транспортируют рельсы, промывают тоннели и проверяют металлоконструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Петербургский метрополитен» объяснил проверку траволаторов на новых станциях метро. В предприятии прокомментировали проверку безопасности, проводящуюся на траволаторах станций «Дунайская» и «Проспект Славы».