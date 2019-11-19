В ГИБДД рассказали, в каких ДТП чаще всего гибнут люди

Каждое третье ДТП с жертвами происходит в России на встречной полосе, а каждое четвертое — по вине пьяных водителей.

«Если говорить, в целом, о цифрах, конечно же, это огромное количество тех людей, которые выезжают на наши просторы дорог. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить можно о страшной статистике», — рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти за прошедшие девять месяцев снизилось число ДТП в населенных пунктах, через которые проходят региональные трассы. Общее количество ДТП в границах сел и городов снизилось на 21% и составило 138 случаев, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и области. При этом, на 36% сократилось число погибших в авариях и на 10% меньше стал показатель тяжести последствий ДТП.