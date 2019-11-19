В Ленобласти появилось новое высокоточное оборудование для маленьких пациентов

В Ленинградской областной детской клинической больнице появился аппарат для точного и стерильного смешивания лекарственных растворов.

Аппарат из Германии спасает даже недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела — полкилограмма.

Задача врачей только становить емкости с препаратами и ввести нужные параметры в компьютере, а остальное компаундер сделает сам, сообщает lentv24.ru.

Точность дозировки препаратов в таких случаях переоценить невозможно.

Компаундер последнего поколения оценивается в более, чем 8,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к следующему году планируется закупить для больниц Санкт-Петербурга новое оборудование на сумму в 600 миллионов рублей в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В администрации Центрального района Санкт-Петербурга, тех жителей города, что перенесли ишемический инсульт, скоро порадуют специальные обновления в сфере здравоохранения.