Россию хотят лишить домашних матчей на Евро-2020

Страну подозревают в махинациях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает Daily Mail. Всемирное антидопинговое агентство обвиняет Московскую антидопинговую лабораторию в махинациях с данными. Пока никакой дополнительной информации не разглашается, так что не говорится, в связи с чем появились подозрения. В скором времени состоится заседание, в рамках которого решат исход инцидента.

По предварительным данным, Россию могут лишить возможности проводить домашние матчи на Евро-2020, а также стране запретят участвовать в ближайших олимпиадах, которые пройдут в Токио. К слову, Санкт-Петербург уже сейчас готовится к принятию гостей из разных стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава российского оргкомитета Евро-2020 объяснил, почему в Петербурге проходит так много матчей. Так, для проведения Евро-2020 выбрали Петербург, поскольку симпатию к городу проявило руководство УЕФА.