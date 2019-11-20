Названы самые популярные просьбы детей от Деда Мороза

Канцелярия Деда Мороза рассказала, какие подарки и пожелания российские дети чаще всего загадывают на Новый год.

Чаще всего дети пишут новогодние письма Деду Морозу с просьбой подарить их близким здоровье и счастье. А себе дети хотят смартфоны, куклы и машины. Наиболее необычным пожеланием к празднику была просьба маленькой девочки, которая захотела, чтобы в российские реки вернулись воды, а взамен она пообещала беречь экологию, отметили в пресс-службе Деда Мороза.

Также в канцелярии рассказали, что многие часто присылают Деду Морозу не только письма, но и рисунки с поделками. На сегодняшний день Новогоднему дедушке прислали около 3,6 млн писем, многие из которых поступили от взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что список рождественских подарков маленькой девочки шокировал ее отца.