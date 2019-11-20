Пробка на Витебском: ДТП с участием фуры заблокировало проезд

Пробка на Витебском: ДТП с участием фуры заблокировало проезд
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Витебском проспекте в Шушарах произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Машины-участники аварии полностью заблокировали проезд в сторону Петербурга.

Как сообщили автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», дорожное происшествие полностью закрывает проезд по Витебскому проспекту в сторону центра города. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение по Витебскому проспекту буквально встало после аварии. К 10 утра движение транспорта было восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КамАЗ загорелся после стрельбы на Токсовском шоссе. Между тремя мужчинами начался конфликт, в результате которого водитель УАЗа достал ружье и выстрелил в сторону КамАЗа.

авария авто витебский проспект новости спб пробка шушары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина жестоко избил своего соседа по коммуналке на Дыбенко
Под Высоцком житель обнаружил труп пенсионерки в лесном массиве
КамАЗ сбил велосипедиста на Дальневосточном проспекте
Премий не бывает у четверти работающих Петербурга и Ленобласти
Начинающий водитель сбил женщину на Петрозаводском шоссе
В Металлострое неизвестные похитили инструменты со стройплощадки
Пробка на Витебском: ДТП с участием фуры заблокировало проезд
Беглов одобрил планировку участка для завода «Таурас-Феникс»