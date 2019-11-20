Пробка на Витебском: ДТП с участием фуры заблокировало проезд

На Витебском проспекте в Шушарах произошла авария с участием большегруза и легкового автомобиля. Машины-участники аварии полностью заблокировали проезд в сторону Петербурга.

Как сообщили автомобилисты в петербургской группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», дорожное происшествие полностью закрывает проезд по Витебскому проспекту в сторону центра города. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение по Витебскому проспекту буквально встало после аварии. К 10 утра движение транспорта было восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КамАЗ загорелся после стрельбы на Токсовском шоссе. Между тремя мужчинами начался конфликт, в результате которого водитель УАЗа достал ружье и выстрелил в сторону КамАЗа.