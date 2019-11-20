Роскачество: как не наткнуться на мошенников в сети?

Роскачество: как не наткнуться на мошенников в сети?
Сотрудники Роскачества также подготовили советы по выбору билетных онлайн-агентств. Фото: pixabay.com

Роскачество предоставило список советов, которые помогут обычным пользователям избежать мошенничества в сети.

Специалисты ведомства попросили людей быть бдительными и проверять доменное имя, дизайн сайта и сертификат безопасности, потому что сейчас все больше в сети появляется все больше «сайтов-однодневок», которые в основном используют злоумышленники.

Отмечается, что чаще всего подделывают сайты по продаже авиабилетов. Получив доступ к банковской карте пользователя мошенники могут снять с нее денежные средства, а также получить доступ к банковскому счету. Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать информацию об оплате. Одним из тревожных сигналов может стать низкая цена на авиабилеты, отсутствие отзывов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роскачество опубликовало обновленный рейтинг смартфонов.

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