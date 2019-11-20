В центре Ростова-на-Дону мужчина взял в заложники супругу

В Ростове-на-Дону сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу.

Все случилось в квартире одного из домов в центре города. На месте работают оперативные службы. Как сообщают «РИА Новости», к настоящему моменту мужчину уже обезвредили, с ним ведут беседу.

Вначале мужчина взял в заложники жену и ребенка. Второго позже он отпустил. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил «Интерфакс», мужчина является сотрудником СК. Выяснилось, что все произошло из-за конфликта с женой. В результате он согласился ее отпустить, а после был задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пресечении попытки захвата заложников. Действия происходили в Ленобласти.