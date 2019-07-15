В Ленобласти пресечена попытка захвата заложников

Военнослужащим мотострелкового соединения удалось пресечь попытку захвата заложников в Ленинградской области.

Данные действия был внезапной тренировкой дежурных смен и подразделений антитеррора в мотострелковом соединении общевойскового объединения Западного военного округа в Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb представители ЗВО.

В тренировке приняли участие порядка ста военнослужащих, для предотвращения захвата заложников было также задействовано 10 единиц вооружения и военной техники.

В результате данной тренировки были отработаны вопросы поиска взрывного устройства, которое имитировал муляж, и отражение атак условных террористов на территории соединения для захвата заложников.

Тренировка была осуществлена совместными силами с сотрудниками военной полиции, МВД и ФСБ, районной администрацией.

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