Сотрудница полиции спасла сбитого на Кондратьевском пешехода

На Кондратьвском проспекте Петербурге под колеса Ford попал 68-летний пенсионер. Свидетельницей ДТП стала сотрудница полиции Анастасия Хрупкова.

Женщина вызвала скорую, оказала пострадавшему первую помощь, наложила повязку на голову и остановила кровотечения. До приезда медиков Хрупкова разговаривала с пострадавшим, следила за его состоянием и помогала ему оставаться в сознании.

«…если бы не своевременные и грамотные действия по оказанию первой помощи пострадавшему, последствия для его здоровья из-за травм могли бы быть более плачевными», — отметили в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отблагодарить сотрудницу полиции за оказанную помощь решили родственники пешехода. Несколько недель они разыскивали Анастасию Хрупкову через соцсети. Когда связаться с ней удалось, они вручили ей цветы и выразили благодарность.

В полиции решается вопрос о поощрении сотрудницы за грамотные действия. Анастасия Хрупкова занимает должность инспектора отдела охраны общественного порядка УМВД России по Калининскому району.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга под колеса Dodge Caravan попала женщина 1966 года рождения.