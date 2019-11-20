В Госдуме предложили установить минимальную стоимость сигарет

По предлагаемой депутатами формуле минимальная стоимость пачки сигарет составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя цена пачки сейчас - 115 рублей. Фото: pixabay.com

По предлагаемой депутатами формуле минимальная стоимость пачки сигарет составила бы 86,28 рубля, в то время как средняя цена пачки сейчас - 115 рублей. Фото: pixabay.com

Депутаты «Единой России» и «ЛДПР» внесли в Государственную думу законопроект об установлении минимальной цены на сигареты.

Об этом стало известно в среду, 20 ноября. Поправки в Налоговый кодекс необходимы в рамках борьбы с нелегальной табачной продукцией, отмечают авторы законопроекта. На сегодняшний день в России нельзя реализовывать сигареты, стоимость которых выше максимальной розничной цены. Также, стоимость товара должна быть не меньше 75% от ценового максимума.

Поправки предлагают разработку единой минимальной цены. При этом максимальная стоимость по-прежнему будет рассчитываться индивидуально для каждой марки. Производители выступают в поддержку законопроекта, считая его эффективным способом борьбы с нелегальной продажей табака.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи раскрыли опасность курения вейпов и электронных сигарет.