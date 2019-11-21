В Охотском море произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 11:26 по мск. Фото:pixabay.com

Землетрясение произошло в 11:26 по мск. Фото:pixabay.com

Работники геологической службы США сообщили, что у юго-восточного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3.

На Камчатке землетрясенение не ощущалось. Эпицентр подземных толчков располагался в 300-километровой зоне от Петропавловска-Камчатского, сообщили в местной службе МЧС по Камчатскому краю.

Также отметили, что землетрясение произошло на глубине 508 километров.

Об угрозе возникновения цунами не объявляли.

Информации о пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели моряков в Баренцевом море