В Охотском море произошло землетрясение

Работники геологической службы США сообщили, что у юго-восточного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3.
На Камчатке землетрясенение не ощущалось. Эпицентр подземных толчков располагался в 300-километровой зоне от Петропавловска-Камчатского, сообщили в местной службе МЧС по Камчатскому краю.
Также отметили, что землетрясение произошло на глубине 508 километров.
Информации о пострадавших нет.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели моряков в Баренцевом море