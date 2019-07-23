СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели моряков в Баренцевом море

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска". Фото: vk.com, скриншот с видео

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с экипажем "Курска". Фото: vk.com, скриншот с видео

Следственный комитет начал изучение продукции, которую выпускает петербургский аккумуляторный завод «Ригель».

При трагедии в Баренцевом море погибло 14 человек. Теперь стали известны некоторые подробности происшествия, в связи с чем сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность».

На сегодняшний день идет проверка батарей от завода «Ригель», установленных на загоревшейся подлодке. Установлено, что батареи проходили проверку на взрывобезопасность. Однако предстоит узнать кто и каким образом данные испытания проводил.

По данным газеты «Коммерсант», рассматриваются три версии причины случившегося: неисправность техники, ошибка экипажа или злонамеренное причинение вреда.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шойгу раскрыл подробности гибели подводников в Баренцевом море.