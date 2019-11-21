Россиянам предложили не отвечать на звонки словом «да»

Россиянам предложили не отвечать на звонки словом &#171;да&#187;
Если есть возможность, лучше не отвечать на звонки незнакомцев. Фото: pixabay.com

Во избежание мошеннических действий, на звонки с незнакомых номеров лучше отвечать «алло».

По мнению замглавы УВД по Северо-Западному административному округу Александра Овсянникова, такой простой метод поможет предотвратить реализацию замыслов мошенников. Для злоумышленников ответа «да» на любой вопрос, как, например: «- Иван Петрович?», «-Да», — уже могут счесть согласием на какое-либо предложение.

Как пишет издание «Москва», предпочтительнее вообще не отвечать на звонки незнакомцев. Однако такая возможность есть не всегда, поэтому в качестве предосторожности можно ограничиться словами «алло», «слушаю».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роскачестве рассказали, как совершать безопасные покупки на просторах Сети. В частности, не следует приобретать более дешевые копии известных брендов на подозрительных сайтах.

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