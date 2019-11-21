Новые дела о хищениях на космодроме «Восточный» не касаются комплекса для «Ангары»

Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».Фото: roscosmos.ru

Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».Фото: roscosmos.ru

Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди. Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».,

Идёт проверка «в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме при строительстве первой очереди», сообщило производственно-строительное объединение «Казань», пишет РИА «Новости».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о новых уголовных делах по факту хищений при строительстве космодрома Восточный. Речь идет о сумме 250 млн руб.

Сообщалось, что следователи обнаружили хищения при начавшемся этой весной строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара». 20 ноября СК провел обыски и выемки документов.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что, несмотря на уголовные дела и посадки, на строительстве космодрома Восточный так и не удалось добиться порядка. На это глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что речь идет о делах давно минувших дней. «Эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — отметил глава корпорации. По его словам, сейчас оснований для беспокойства нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере, осуществленного при строительстве космодрома «Восточный».