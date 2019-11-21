В Петербурге появилась мемориальная доска экс-спикеру Думы Геннадию Селезневу

С 1996 по 2003 год Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ. Фото: assembly.spb.ru

С 1996 по 2003 год Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ. Фото: assembly.spb.ru

На стене Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета появилась мемориальная доска государственному деятелю и почетному профессору факультета журналистики СПбГУ Геннадию Селезнёву.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие депутаты Госдумы, родственники Геннадия Селезнева, представители руководства СПбГУ, культурной общественности города, жители Петербурга.

Это первая за всю историю вуза табличка, которая посвящена учившемуся в стенах университета журналисту.

Геннадий Селезнев окончил СПбГУ в 1974 году. С 1996 по 2003 год Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ.

За время своей профессиональной журналистской деятельности Селезнев успел поучаствовать в работе многих изданий, в их числе «Смена», «Правда», «Комсомольская правда» и «Учительская газета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при реставрации Дома Ботсада пострадала мемориальная доска академику Владимиру Комарову, которая раскололась на две части. Это уже второй значительный недочет реставрационных работ.