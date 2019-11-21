В Петербурге появилась мемориальная доска экс-спикеру Думы Геннадию Селезневу

В Петербурге появилась мемориальная доска экс-спикеру Думы Геннадию Селезневу
С 1996 по 2003 год Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ. Фото: assembly.spb.ru

На стене Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета появилась мемориальная доска государственному деятелю и почетному профессору факультета журналистики СПбГУ Геннадию Селезнёву.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие депутаты Госдумы, родственники Геннадия Селезнева, представители руководства СПбГУ, культурной общественности города, жители Петербурга.

Это первая за всю историю вуза табличка, которая посвящена учившемуся в стенах университета журналисту.

Геннадий Селезнев окончил СПбГУ в 1974 году. С 1996 по 2003 год Геннадий Селезнев был председателем Госдумы РФ.

За время своей профессиональной журналистской деятельности Селезнев успел поучаствовать в работе многих изданий, в их числе «Смена», «Правда», «Комсомольская правда» и «Учительская газета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при реставрации Дома Ботсада пострадала мемориальная доска академику Владимиру Комарову, которая раскололась на две части. Это уже второй значительный недочет реставрационных работ.

геннадий селезнев Госдума РФ мемориальная доска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти опять похолодает
В Петербурге появилась мемориальная доска экс-спикеру Думы Геннадию Селезневу
Житель Петербурга не хотел впускать своего пожилого отца в квартиру
Появится 60 новых маршрутов, объединяющих Петербург и четыре финских города
В Пушкине пьяный гаишник избил двоих мужчин и «попытался придушить» семиклассника
Предпринимателям Ленобласти предложат компенсировать реставрацию объектов ...
Спасатели не могут подступиться к горящему зданию на Седова
В МИД прокомментировали возможность посредничества в возвращении Моралеса