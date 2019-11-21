В Ленобласти опять похолодает

В Ленобласти опять похолодает
Ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов на востоке региона.Фото: pixabay.com

В Ленобласти в пятницу, 22 ноября ожидается серьезное похолодание.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в Ленобласти ожидается переменная облачность, температура днём изменится с +4 на -4, а ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов на востоке региона.

При этом существенных осадков не ожидается.

В МЧС попросили водитель соблюдать осторожность, потому что возможна гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что грядущая неделя обернется для жителей Северной столицы значительным похолоданием. Температура опустится до 4 градусов ниже нуля. Ближайшие несколько дней жители города на Неве еще смогут насладиться относительной теплой погодой: от 2 до 7 градусов выше нуля.

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