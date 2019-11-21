Шнуров извинился перед верующими за клип на песню I_$uss

Музыкант удивился, что кого-то задел ролик, но все равно попросил прощения.

Об этом стало известно сегодня, 21 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял участие в программе «Русская мечта» на телеканале «Царьград». Ведущий Константин Малофеев в том числе решил поговорить с певцом о его скандальном клипе на песню I_$uss – многие россияне посчитали его оскорбляющим православную веру. Сергей Шнуров удивился такой реакции и заверил, что он выступил с точки зрения христианства и не хотел никого задевать.

Он отметил, что поп-культура давно «разъела все эти образы», «стала ржавчиной» на настоящей, большой вере. Шнуров извинился перед всеми, кого оскорбил видеоряд к песне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поступок Шнурова на «Голосе» назвали «хулиганьем». Красная кнопка Гагариной внезапно активировалась после падания на нее блокнота. Шнуров бросил его с довольно-таки приличного расстояния.