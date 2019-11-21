Тысяч детей получили бесплатные приглашения на игры «Евро-2020» в Петербурге

Тысяч детей получили бесплатные приглашения на игры &#171;Евро-2020&#187; в Петербурге
Фото: Pixabay

Билеты получили дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями и дети из детских домов.

Об этом стало известно 21 ноября. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на оргкомитет чемпионата. Приглашения на игры Евро-2020 решили раздать в рамках программы «20 000 улыбок». Всего раздали тысячу билетов, которые дают право посетить матчи в Санкт-Петербурге. Такие же приглашения раздадут детям еще из 20 стран, чтобы каждый ребенок, несмотря на финансовые и физические возможности, мог стать участником важного спортивного события.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Cемак рассказал, кто из игроков не сможет сыграть с «Рубином». «Остальные в той или иной степени будут готовы принять участие в матче. Вопрос по Юрию Жиркову.», — сказал Семак, сообщили в пресс-службе питерского клуба.

евро-2020 приглашения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тысяч детей получили бесплатные приглашения на игры «Евро-2020» в ...
Глава «Победы» предвидел авиакатастрофы из-за сотрудников аэропортов
Ангелина Вовк раскритиковала вернувшуюся в Россию Софию Ротару
Роспотребнадзор не нашел источник вони в Купчино
Пенсионер умер в очереди за медсправкой
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Семчев, похудевший на 100 кг, жалуется на проблемы со здоровьем
Блогер Давид Манукян заявил, что его ненавидят из-за сотрудничества с Бузовой