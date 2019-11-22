Первые елки высадили на намывах Васильевского острова

В Петербурге на намывной территории Васильевского острова высадили несколько десятков хвойных деревьев, которые должны стать частью парковой зоны.

Ели были высажены создателями проекта «Деревья Петербурга». Озеленение песчаного намыва начали проводить в рамках создания парка «ЖК Морская набережная», сообщает создатель проекта Мария Тиника в Facebook.

Архитектурное бюро Никиты Явейна выиграло конкурс и получило проект по озеленению. Ели станут «живой изгородью» в парке. Он решил не использовать естественные ландшафтные решения из-за страха, что посетители парка просто вытопчут все растения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Заневском парке вырубили больные деревья. В Заневском парке решили вырубить 36 вязов и некоторые другие деревья, так как они были больны и могли заразить своих соседей.