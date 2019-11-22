Движение на Новочеркасском восстановили после схода трамвая с рельсов

В Красногвардейском районе Петербурга утром 22 ноября парализовало движение трамваев. Пути перегородил сошедший с рельс трамвай №65.

Авария произошла в 8:37 утра на углу Заневского и Новочеркасского проспектов. В результате на рельсах образовалось скопление трамваев.

«В данный момент движение должно быть восстановлено уже», — сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

О произошедшем рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». По словам свидетелей, трамваи заняли весь квартал до метро.

По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», на Новочеркасском проспекте у Заневского наблюдается пробка. Связан ли затор с трамвайным инцидентом, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение на 5 линии метро было временно ограничено из-за падения пассажира на пути.