Петербург получит 120 млн из федерального бюджета на газовые заправки

В развитие рынка газомоторного топлива в Петербурге привлекут 120 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

Постановление о порядке предоставления субсидии подписал губернатор Александр Беглов. Деньги будут направлены на компенсацию затрат на строительство трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Ввести их в эксплуатацию планируют в 2019 году на улице Фучика, Казанской дороге в Пушкине и в поселке Петро-Славянка.

По данным Администрации Петербурга, в городе работает 6 газонаполнительных компрессорных станций, эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 14 единиц уборочной техники и 7 единиц грузового спецтранспорта.

К 2023 году количество единиц техники, работающей на природном газе, планируют увеличить до 400.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александ Беглов и глава ПАО “Газпром” Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве.