Петербургу не хватает грамотного проектирования

Проекты комплексного освоения территорий (КОТ) в Петербурге раз за разом показывают свою несостоятельность и отсутствие перспективы. Жилые массивы без достаточного количества социальных объектов и грамотной транспортной сети становятся балластом для города.

Через несколько десятилетий после распада СССР петербургский рынок строительства стал бессистемным и хаотичным. Именно таким образом зародились спальные районы Мурино, Кудрово, Шушары, Бугры и другие территории, требующие от бюджета дополнительных вливаний для обеспечения инфраструктуры и возведения необходимых соцобъектов. Рост крупных жилых массивов в настоящее время происходит без внимания к потребности людей в комфортной среде. По мнению экспертов, ситуацию еще можно спасти, если произойдет смена ориентации застройщиков на развитие территорий, а не просто ее освоение.

Уже существует несколько интересных проектов, которые предполагают появление фактически самостоятельно функционирующих кластеров в разных районах города. Например, прошел международный конкурс на освоение серого пояса вдоль Обводного канала и Волковской промзоны. Но большая часть таких проектов пока не доходят до воплощения.

Перспективным могло бы быть развитие намывных территорий. Так, концепция «Залив островов» от компании «Зингер Девелопмент» способна решить сразу несколько наболевших проблем: предоставить новые жилые метры, а также коммерческие и социальные объекты — и все это не на окраине города, а вблизи обжитых районов.

Предварительную схему путей разгрузки транспортных магистралей разработала «Архитектурная мастерская ПМБ». Ранее гендиректор компании Михаил Пинчук рассказал о локальной концепции дорог намывного острова, а также о развитии там трамвайных линий. Кроме того, по задумке архитекторов, футуристический дизайн строений может гармонично сочетаться с доминантой Приморского района – небоскребом «Лахта-Центра».

В целом, с прошлого года девелоперы заметили сильное снижение спроса на жилье, расположенного на окраинах города за пределами КАД. Причинами является неудовлетворительная транспортная доступность локаций, отсутствие объектов культурно-развлекательного и общественно-бытового толка, а также низкая привлекательность активов в перспективе на ближайшие 5-10 лет.

В настоящее время строители перенесли акцент с освоения зоны «заКАДья» на преобразование бывших промышленных площадок, расположенных в черте года. С одной стороны, это удобно – коммунальные сети и улично-дорожная сеть уже сформированы, с другой – бессистемно строятся все те же жилые массивы, опирающиеся на уже имеющуюся инфраструктуру. Спрос, конъюнктура рынка и потребности города при этом не учитываются.

Так, существует опасность, что в случае перебазирования завода «Петрохолод» на Полюстровском, редевелопмента на Лиговском проспекте и в Горской, освобожденные площади будут использованы так же нерентабельно, как и другие до них. Вопросы вызывает и освоение территории правого берега Невского района. Вся Октябрьская набережная застроена разноклассовыми проектами, единственной сильной стороной которых являются видовые характеристики.

Специалисты сходятся во мнении, что подходить к процессу планирования и проектирования нужно более комплексно, просчитывая шаги на десятки лет вперед.