Сбои в Telegram прекратились

Сбои в Telegram прекратились
О проблемах с работой мессенджера также сообщали и петербургские пользователи. Фото: Pixabay

Работа мессенджера Telegram после сбоя восстановилась.

Согласно данным Downdetector, мессенджер стал работать уже к 18:00. Жалобы от пользователей уже не поступают.

Накануне в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

О проблемах с работой мессенджера также сообщали и петербургские пользователи.

Согласно данным Downdetector, сбои в работе приложения наблюдались в Восточной Европе и европейской части России.

На недоступность мессенджера жаловались пользователи из Петербурга и Москвы.

Большинство пользователей жаловались на невозможность отправки сообщений и проблемы с подключением.

Отметим, что накануне создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров обвинил власть в авторитарности и неудачных попытках взлома Telegram-аккаунтов уральских журналистов.

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