«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде размером с челябинский метеорит

Ранее неизвестный малый астероид, сопоставимый по размеру с Челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщает «Роскосмос».

«6 ноября 2019 года … был обнаружен неизвестный ранее малый астероид», — говорится в сообщении.

Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км.

Астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.