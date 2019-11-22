«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде размером с челябинский метеорит

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде размером с челябинский метеорит
Астероид. Фото: Pixabay

Ранее неизвестный малый астероид, сопоставимый по размеру с Челябинским метеоритом, приближается к Земле, сообщает «Роскосмос».

«6 ноября 2019 года … был обнаружен неизвестный ранее малый астероид», — говорится в сообщении.

Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км.

Астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о летящем к Земле астероиде умеренной опасности: небесное тело размером до 650 м в диаметре пройдет мимо на безопасном расстоянии в 5,3 млн км. Астероид возвращается к нам спустя 19 лет — впервые его заметили в 2000-ом году.

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