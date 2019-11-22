Мединский заявил, что в России нет цензуры

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что цензура запрещена в России, поэтому ее в стране нет.

«Цензура — это когда чиновник разрешает, либо запрещает творческое действо до его преподнесения публике. Такого рода цензура у нас запрещена Конституцией. Цензура в стране запрещена, ее нет», — сказал министр культуры в интервью РБК.

По его словам, у Минкультуры нет права останавливать что-то. При этом он отметил, что ведомство может не разрешить выдать прокатное удостоверение по некоторым пунктам закона.

Мединский также признался, что ему не нравится раздевание на сцене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр культуры Владимир Мединский заявил, что сравнение обвиняемого в убийстве доцента Олега Соколова с вымышленным героем Джокером должно было стать предупреждением об угрозе материализации идей.