В Боливии начали уголовное преследование Моралеса за «подстрекательство к мятежу»

Министр правительства Боливии Артуро Мурильо просит прокуратуру возбудить уголовное дело против экс- президента Эво Моралеса.

Мурильо обвиняет бывшего главу государства в подстрекательстве к мятежу и терроризму.

По его словам, у властей страны есть улики, которые подтверждают факт того, что Моралес «призывал к убийству боливийцев путем блокады города», сообщает AFP.

Напомним, Моралес объявил об отставке 10 ноября, после нескольких недель протестов и требования к нему со стороны армии уйти с занимаемого поста. К политическому кризису в Боливии привели итоги выборов, на которых Моралес объявил о своей победе. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях. После ухода главы государства власть в стране перешла ко второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

После отставки Моралеса она будет считаться руководителем Боливии, пока граждане республики на выборах не изберут нового президента. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки. Накануне Моралес заявил, что хотел бы вернуться в страну уже завтра, но для этого требуются гарантии безопасности от временного правительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подавший в отставку президент Боливии вылетел в Мексику. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter. Он отметил, что жизнь и здоровье Моралеса вне опасности.