Адвокат обвиняемой по делу о взрыве в метро Петербурга подал заявление о пропаже предполагаемого смертника

Защита одной из обвиняемых в организации теракта в петербургском метро весной 2017 года обратился в полицию с заявлением о пропаже предполагаемого исполнителя преступления Акбаржона Джалилова.
Адвокат Виктор Дроздов считает, что дело не содержит доказательств, подтверждающих смерть Джалилова во время теракта. Такое заявление юрист сделал на пресс-конференции в субботу, 23 ноября. Как пишет «Эхо Москвы», накануне адвокат подал в правоохранительные органы заявление о пропаже предполагаемого смертника.
Дроздов также отмечает, что останки, обнаруженные на месте происшествия, могут принадлежать не Джалилову, и эта версия требует дополнительных экспертиз. Адвокат выразил мнение, что текущий судебный процесс — попытка жестоко наказать невинных.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокурор попросил пожизненное заключение для фигурантов дела о теракте на станции «Технологический институт» в апреле 2017 года.