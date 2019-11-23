В Петербурге откроют группу психологической помощи людям с повышенной экотревожностью

В Петербурге откроют группу психологической помощи людям с повышенной экотревожностью
Вход на встречу осуществляется по предварительной записи, поскольку количество мест ограничено. Фото: pixabay.com

В Северной столице появится группа поддержки для горожан с повышенной тревожностью относительно экологического состояния планеты.

Инициативу выдвинули медиакординатор российского Greenpeace Ирина Скипор совместно с психологами Асей Воронковой и Алёной Ткачёвой. Девушки-психологи также возьмут на себя организаторскую сторону мероприятия. Первая встреча состоится в понедельник, 24 ноября, в заведении «Добродомик».

Предполагается, что поддерживающий курс будет состоять из десяти встреч раз в неделю за пожертвование, сумму которого каждый участник определит самостоятельно. К работе с людьми с повышенной экотревожностью привлекут и зарубежных специалистов, поскольку в России это направление является новым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Мадрид на катамаране.

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