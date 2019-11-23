Беглов проверил готовность Центрального района к зиме

Беглов проверил готовность Центрального района к зиме
Александр Беглов побеседовал с работниками Жилкомсервиса №3. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга в ходе рабочей поездки по Центральному району осмотрел уборочную технику, оценив готовность коммунальных служб к зимнему сезону.

Беглов посетил исторический центр города в субботу, 23 ноября. По просьбе градоначальника, ему продемонстрировали спецтехнику, которая в скором времени выйдет на улицы Петербурга: мини-экскаваторы Bobcat, погрузчики и другие машины.

Губернатор поинтересовался у сотрудников коммунальных служб, готовы ли они к грядущему холодному периоду, на что они ответили положительно. Беглов также напомнил, что в этом году город приобрел новую технику, недостаток которой сказался прошлой зимой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор одобрил планировку земельного участка для строительства предприятия «Таурас-Феникс» в Приморском районе Петербурга.

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