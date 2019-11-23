В Петербурге стартовал кубок России по художественной гимнастике

Всероссийские соревнования проходят в петербургском центре художественной гимнастики под названием «Жемчужина».

Борьба за кубок России по одному из самых зрелищных видов спорта началась в субботу, 23 ноября. Соревнование проводится в олимпийской дисциплине и делится на групповые и индивидуальные выступления. Всего в турнире принимают участие 150 спортсменок из 20 регионов России.

На церемонии открытия участников и зрителей поприветствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Он отметил высокие достижения российских гимнасток, а также подчеркнул, что это заслуга не только талантливых спортсменок, но и их мудрых наставников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава российского оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года объяснил, почему в Петербурге проходит так много матчей.