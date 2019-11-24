Саша Савельева поразила поклонников «грязными» танцами возле коляски

Саша Савельева поразила поклонников &#171;грязными&#187; танцами возле коляски
Не все подписчики разделили восторг певицы. Многие возмутились, что малыш слишком рано оказался на шумном светском мероприятии. Фото: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым отправились в Израиль, чтобы посетить свадьбу дочери актера.

Мероприятие, прошедшее в начале октября 2019 года было закрытым, гостей попросили не публиковать в сети фотографии и видео с торжества. Однако сейчас Савельева поделилась небольшим отрывком радостного события. Певица выложила в своем аккаунте в Instagram видео, где она зажигательно танцует в облегающем платье.

Однако больше всего поклонников привлек не наряд и даже не танец артистки, а то, с кем она пришла на праздник. Савельева танцевала, одной рукой держа коляску с 8-месячным сыном Леоном, который составил маме компанию на светской вечеринке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Никита Михалков отреагировал на нападки звезд из-за его комментариев по поводу свадьбы Богомолова и Собчак.

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