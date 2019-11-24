Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают импичмент президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают процесс импичмента в отношении главы государства, который начала Демократическая партия.

«Сейчас опросы показывают серьезный настрой против импичмента, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции. Поводом послужила публикация The Wall Street Journal о попытке Трампа оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора. Трамп якобы пообещал восстановить военную помощь Украине в том случае, если Киев начнет расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (его потенциального конкурента на выборах), который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму разговора двух лидеров, из которой следовало, что тема военной помощи не поднималась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.