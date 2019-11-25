Путешественники рассказали, почему не едят в вагонах-ресторана

Жители России приняли участие в опросе о вагонах-ресторанах в поездах дальнего следования. Оказалось, что большинство опрошенных не посещают их.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование OneTwoTrip, в вагоны-рестораны не ходит 63% респондентов, из которых 47% берут еду с собой и употребляют в своих вагонах, 9% кушают перед поездкой, а 3% не ходят туда ради экономии.

Негативно отозвались о качестве и вкусе блюд в таких вагонах 22% россиян. А 15% опрошенных заявили, что время в поездке предпочитают потратить на сон, а не на еду.

Оставшиеся 37% респондентов ответили, что посещают вагоны-рестораны. Четверть человек покупают там основные блюда, 24% — лишь напитки, а остальные — холодные закуски, салаты, супы и гарниры.

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