В декабре «Союзмультфильм» покажет новую серию «Умки»

В честь пятидесятилетия советского мультфильма о белом мишке и его друге «Союзмультфильм» порадует поклонников новой серией «Умки».

Это будет финальная часть анимационной трилогии о приключения белого медвежонка и его товарища. Семейный мультик будет рассказывать об искренности, дружбе и добром и заботливом отношении к животным. В третьей части медведь Умка возвращается домой после странствия, в которое он отправился в предыдущей серии, выпущенной в 1970 году.

Создание трогательного мультфильма, полюбившегося советскому зрителю, проспонсировала «Роснефть» и Министерство культуры. Как пишет ТАСС, «Союзмультфильм» надеется, что это станет замечательным новогодним подарком для зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продолжение ситкома «Интерны» появилось на телеканале ТНТ в виде мультсериала.