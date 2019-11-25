В декабре «Союзмультфильм» покажет новую серию «Умки»

В декабре &#171;Союзмультфильм&#187; покажет новую серию &#171;Умки&#187;
Кадр из первой части мультфильма про Умку. Фото: YouTube

В честь пятидесятилетия советского мультфильма о белом мишке и его друге «Союзмультфильм» порадует поклонников новой серией «Умки».

Это будет финальная часть анимационной трилогии о приключения белого медвежонка и его товарища. Семейный мультик будет рассказывать об искренности, дружбе и добром и заботливом отношении к животным. В третьей части медведь Умка возвращается домой после странствия, в которое он отправился в предыдущей серии, выпущенной в 1970 году.

Создание трогательного мультфильма, полюбившегося советскому зрителю, проспонсировала «Роснефть» и Министерство культуры. Как пишет ТАСС, «Союзмультфильм» надеется, что это станет замечательным новогодним подарком для зрителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продолжение ситкома «Интерны» появилось на телеканале ТНТ в виде мультсериала.

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В декабре «Союзмультфильм» покажет новую серию «Умки»
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