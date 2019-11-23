Продолжение «Интернов» сняли в формате мультсериала

Телеканал ТНТ сделал официальное заявление, что полюбившийся зрителям ситком о жизни медиков «Интерны» выйдет в анимационном формате.

Многосерийный проект, завершившийся в 2016 году, получил продолжение. Об этом стало известно в пятницу, 22 ноября. Новая версия комедийного сериала будет носить название «Мультерны». Премьера проекта назначена на сегодня, 23 ноября. Между тем, что это первый проект подобного рода в истории работы телеканала.

Напомним, что «Интерны» выходили на ТНТ с 2010 по 2016 год. Сериал в ироничном ключе рассказывает о жизни студентов-медиков и сотрудников больницы, попадающих в неловкие и, порой, абсурдные ситуации. Многие поклонники отмечали сходство ситкома с популярными зарубежными проектами, такими как «Доктор Хаус» и «Клиника».

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