В России начнут контролировать просмотры сериалов в интернете

Российские власти займутся сбором данных о просмотрах фильмов и сериалов в интернете. Видеосервисы обяжут к отправке данных в Единую Федеральную автоматизированную систему.

Как сообщают «Ведомости», Минкульт уже разработал и передал на рассмотрение документ, содержащий поправки в закон о кинематографии. Так, с 2021 года власти страны начнут собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете. Об этом заявил глава Минкульта Владимир Мединский.

Согласно этому документу, видеосервисы будут обязаны делиться этими данными в ЕАИС. Система будет собирать информацию о названии фильма или сериала, имени режиссера, года выпуска и количестве просмотров.

Это произойдет с целью оценки эффективности господдержки кино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зрители не увидели половину фильмов, которые финансировал Минкульт.