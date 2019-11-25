Эксперты узнали, что каждый десятый петербуржец голодает на работе

Каждый десятый житель Северной столицы голодает на работе. Большинство горожан стараются такого не допускать, принося еду из дома.

Специалисты компании HeadHunter опросили больше десяти тысяч петербуржцев, чтобы выяснить, как сотрудники питаются в рабочее время. Около 64% респондентов приносят еду из дома. Немного меньше людей (39%) предпочитают есть в кафе/ресторанах/столовых.

Один из десяти опрошенных рассказал, что голодает на рабочем месте. Только 5% работников решают заказывать еду прямо к рабочему месту. Столько же людей едят, когда появляется время. Обед дома могут позволить себе всего 3% петербуржцев.

Как рассказали аналитики, 47% жителей при выборе места работы интересуются наличием столовой поблизости или тем, как работодатель собирается их кормить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что некоторые работодатели не готовы принимать на работу сотрудника с лишним весом.